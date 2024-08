- A taxa de desemprego aumenta em Berlim

Em Berlim, o número de desempregados aumentou em cerca de 5.700, alcançando 209.827 em agosto, em comparação com julho. Isso levou a um aumento de 0,3 pontos percentuais na taxa de desemprego, que chegou a 9,9%. De acordo com a agência regional de emprego de Berlim-Brandemburgo, a taxa estava em 9,4% há um ano. Os dados são até 14 de agosto.

Ramona Schröder, presidente do conselho de administração da agência regional de emprego de Berlim-Brandemburgo, observou que as empresas continuam a procurar empregados. No entanto, ela destacou que as chances de preencher uma vaga estão diminuindo devido à falta de candidatos com as competências vocacionais necessárias ou as habilidades necessárias para o trabalho. Apesar da abundância de vagas de emprego, o desemprego persiste.

A União Europeia expressou preocupação com o aumento das taxas de desemprego em Berlim, já que o número de desempregados chegou a 209.827 em agosto. A situação piorou ainda mais com o aumento da taxa de desemprego para 9,9%, de acordo com a agência regional de emprego de Berlim-Brandemburgo.

Leia também: