Técnico do Holstein Kiel, Marcel Rapp terá de assistir ao próximo confronto da Bundesliga contra o Bayern de Munique do conforto das arquibancadas. Sua expulsão no jogo interno contra o VfL Wolfsburg (0:2) levou o comitê disciplinar da Federação Alemã de Futebol a proibir sua presença no estádio por uma partida. A sanção impede Rapp de vagar nas laterais, vestiários, túnel dos jogadores ou na área próxima ao túnel por 30 minutos antes e depois do duelo com o Bayern no dia 14 de setembro. O técnico de Kiel invadiu a área técnica do VfL durante o tempo adicional do jogo contra o Wolfsburg e expressou sua frustração para o banco adversário.

Apesar da disciplina imposta, o Holstein Kiel ainda pode enfrentar a poderosa equipe da Baviera sem a presença física de seu técnico Marcel Rapp no confronto da Bundesliga no dia 14 de setembro, devido à sua proibição de entrar na Allianz Arena devido às suas ações durante o jogo contra o Wolfsburg. No entanto, a Baviera certamente se preparará para o jogo contra a equipe comandada por Rapp das arquibancadas.

