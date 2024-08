- A série de apresentações da Adele está a chegar ao fim.

Em Munique, a série de eventos musicais épicos apresentando Adele chega ao fim hoje. O último show de uma década de apresentações, com dez performances, está marcado para a arena temporária construída especialmente para este evento nos terrenos da feira de comércio. Cerca de meio milhão de fãs testemunharam a cantora britânica em Munique.

A enigmática Adele, famosa por sua relutância em fazer turnês e por ter se apresentado pela última vez em palcos europeus em 2016, teve uma arena personalizada no coração da capital da Baviera. Com formato personalizado para atender às suas preferências e decorada com sua assinatura em preto e branco, cada apresentação podia acomodar até 70 mil espectadores.

Esses shows em Munique podem ter sido a última chance para alguns verem a cantora de 36 anos ao vivo por um tempo. Ela anunciou a intenção de fazer uma pausa significativa após esses eventos.

A série de eventos musicais épicos em Munique, que chamou muito atenção, destaca principalmente o extraordinário talento de Adele. Apesar de sua conhecida relutância em fazer turnês, a arena personalizada de Adele ecoou com música, enchendo o local temporário com suas melodias soulful.

