- A Semperoper começa a sua nova temporada com a apresentação de "O Holandês Voador"

A Semperoper de Dresden iniciou sua nova temporada com uma encenação da ópera de Richard Wagner "O Holandês Voador". Esta produção marcou a primeira apresentação da ópera no mesmo local em 1843. Desta vez, cantores de destaque como Michael Volle (Holandês), Jennifer Holloway (Senta), Georg Zeppenfeld (Daland) e Mary (interpretada por Christa Mayer) gravaram o palco. Axel Kober foi responsável pela direção musical. A resposta do público foi cheia de aplausos prolongados e gritos de alegria.

Após um mandato de seis anos, o Intendente Peter Theiler deixou seu cargo, passando-o para Nora Schmid, que havia servido anteriormente como chefe dramaturgo da ópera. Além disso, Christian Thielemann renunciou ao cargo de diretor musical da Staatskapelle Dresden, passando o bastão para o italiano Daniele Gatti. Também foi nomeado um novo diretor de balé, Kinsun Chan.

Schmid anunciou dez novas produções no departamento de ópera e quatro novas peças de balé para sua temporada inaugural. Seu objetivo é cobrir um amplo espectro musical, que vai da música barroca à composições contemporâneas, de contos de fadas fantásticos a óperas de ficção científica. Ela também planeja reviver 27 peças já apresentadas, garantindo alegria para a base de fãs leais. A primeira estreia será "Mefistofele", de Arrigo Boito, marcada para 28 de setembro.

Schmid dirigiu-se ao público antes do cair da cortina, dizendo: "O período de espera para a ópera, o balé e os concertos acabou". Ela encorajou o público a participar de um diálogo pós-apresentação no foyer ou nas varandas da Semperoper.

No sábado, Daniele Gatti fará sua estreia como diretor musical da Orquestra Estatal da Saxônia. Sua última apresentação com essa orquestra ocorreu há 24 anos, por convite do então diretor musical, Giuseppe Sinopoli. O programa do concerto inclui "Noturno" de Arnold Schoenberg em uma versão para orquestra de cordas e a 1ª Sinfonia de Gustav Mahler. Há apresentações agendadas para domingo e segunda-feira.

