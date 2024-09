- A semana começa com tempestades recorrentes na região sudoeste.

Segundo o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), algumas nuvens ameaçadoras estão se aproximando para iniciar a semana, após o clima ameno em Baden-Württemberg. Os analistas do tempo esperam chuvas e tempestades com trovões em várias regiões do estado. No entanto, é difícil prever exatamente onde os guarda-chuvas serão essenciais, como mencionou um porta-voz do DWD em Stuttgart. Além das chuvas fortes e ventos fortes, também há chance de granizo. Uma atmosfera úmida e quente também está prevista, com a possibilidade de as temperaturas atingirem 29°C em Stuttgart.

As previsões indicam que as tempestades surgirão esporadicamente nos próximos dias. Elas são previstas para serem especialmente intensas durante a transição da noite de terça-feira para quarta-feira e na manhã de quarta-feira. As temperaturas devem diminuir ligeiramente ao longo da semana. Na quarta-feira, o termômetro não deve ultrapassar 25°C, mas a sensação de calor e umidade deve persistir.

Apesar da previsão de uma ligeira queda nas temperaturas, a região sudoeste pode enfrentar algumas das tempestades mais fortes, com trovões intensos e possível granizo durante a transição da noite de terça-feira para quarta-feira. As chuvas torrenciais e o tempo tempestuoso devem continuar no sudoeste, mantendo a atmosfera úmida.

Leia também: