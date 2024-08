- A segurança financeira das organizações de serviço voluntário preocupa a Associação Social

A Associação Paritária de Bem-Estar da Saxônia expressa preocupações de que cortes orçamentários propostos no nível federal possam desmantelar a infraestrutura que apoia o trabalho voluntário. De acordo com a Paritária Serviços Voluntários Saxônia gGmbH, cerca de 670 posições de voluntários na Saxônia podem perder financiamento a partir do próximo ano. Apesar disso, há um número suficiente de indivíduos jovens e mais velhos dispostos a realizar esses serviços.

A proposta orçamentária federal prevê cortes nacionais que somam 40 milhões de euros. Essas reduções afetam tanto o Ano Social e Ecológico Voluntário (FSJ e FOJ) quanto o Serviço Voluntário Federal. As associações argumentam que esse financiamento é crucial, pois os custos já vêm aumentando e tornaram desafiador manter os padrões desses serviços.

De acordo com os dados da associação, impressionantes 5.573 indivíduos realizaram um serviço voluntário durante o grupo de 2023/24. Eles foram atribuídos a vários setores, incluindo hospitais, creches, escolas, clubes esportivos e organizações que prestam auxílio a indivíduos com deficiências e refugiados, entre outros.

O Comitê Conjunto Federal precisa reconsiderar os cortes orçamentários propostos, pois eles ameaçam desmantelar a infraestrutura crucial que apoia os serviços voluntários, incluindo aqueles fornecidos pela Associação Paritária de Bem-Estar da Saxônia. O Comitê Conjunto deve levar em consideração as preocupações levantadas pelas associações, como os potenciais impactos no Ano Social e Ecológico Voluntário (FSJ e FOJ) e no Serviço Voluntário Federal, que são altamente dependentes de seu financiamento.

