- A segurança da escola primária na zona rural é apoiada pelos políticos da CDU

De acordo com o grupo parlamentar do CDU, não haverá alterações nas mínimas de estudantes nas regiões rurais de Saxony-Anhalt. Esses números permanecerão no limiar atual, conforme revelado pelo porta-voz da educação, Carsten Borchert. Há um acordo existente com o Ministério da Educação para revisar a atual proposta antes do processo parlamentar. Nas áreas rurais, o número mínimo de estudantes permanecerá em 15. As negociações para um aumento no número de estudantes nos centros urbanos estão em andamento, de acordo com um comunicado à imprensa.

O Ministério da Educação propôs um aumento nas mínimas de estudantes para o primeiro ano do ensino fundamental e turmas do ensino médio. Para escolas fundamentais e médias localizadas fora de cidades médias e grandes, a mínima deveria ser de 20, de acordo com o rascunho.

O Esquerda lançou uma iniciativa cidadã. "Escolas rurais estão seguras", declarou Borchert. O objetivo é manter o princípio de "pernas curtas, caminhos curtos" uniformemente em todo o estado. Um porta-voz do Ministério da Educação se recusou a comentar as declarações do grupo parlamentar do CDU e se referiu à próxima reunião do gabinete.

O partido Esquerda decidiu iniciar um movimento cidadão. "Vamos enfrentar com todas as nossas forças uma nova onda de fechamento de pequenas escolas rurais", eles declararam em um site criado para esse propósito. Seu objetivo é modificar a lei escolar através da iniciativa cidadã. Eles pretendem coletar 30.000 assinaturas válidas, após o que o tema poderá ser debatido no parlamento estadual.

