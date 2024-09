- A segunda instância de um julgamento de homicídio segue após um suposto assalto de heroína.

Após um suposto roubo de drogas e furto de heroína, dois suspeitos se encontram de volta ao Tribunal Regional de Giessen. Os dois indivíduos, com 41 e 46 anos, estão sendo acusados de supostamente assaltar dois traficantes de drogas no final de fevereiro de 2022 em busca de heroína.

O caso contra um terceiro suspeito, que supostamente estava esperando em um carro para os dois suspeitos principais durante o crime, foi arquivado quando eles não compareceram ao julgamento apesar de terem sido notificados.

Os dois suspeitos, que supostamente eram viciados em heroína na época do crime e são da Geórgia, supostamente planejaram o roubo, de acordo com a promotoria. Eles são acusados de amarrar e amordaçar as duas vítimas, então atacá-las com golpes e chutes.

Um homem de 56 anos morreu no local, tentando se defender com um martelo de borracha. O outro homem morreu alguns meses depois por causas desconhecidas.

O advogado do suspeito mais velho leu uma declaração de seu cliente. Nela, o homem afirmou que no dia do incidente, 28 de fevereiro de 2022, ele tinha a intenção de comprar heroína do homem de 56 anos. Devido aos sintomas de abstinência, ele estava se sentindo doente. O homem mais jovem no apartamento não deixou ele entrar, afirmando que o homem de 56 anos estava dormindo e não havia drogas disponíveis. Eventualmente, ele abriu à força a porta. Quando o homem de 56 anos tentou atingi-lo com um martelo de borracha, ele revidou.

O segundo suspeito também estava no apartamento, o que levou a uma briga. Quando alguém bateu na porta, ele entrou em pânico e fugiu pelo balcão, de acordo com o homem de 46 anos. Sua intenção era apenas obter heroína do homem de 56 anos, tendo feito isso em ocasiões anteriores. Ele não esperava que a situação piorasse e que o homem morresse.

O segundo suspeito afirmou que entrou no apartamento depois que a briga começou. Ele viu um dos dois homens deitado no banheiro, enquanto o homem de 46 anos e o mais velho dos dois traficantes estavam envolvidos em uma briga física e discussão verbal. O homem de 56 anos estava gritando alto.

Depois de ouvir uma batida na porta, ele notou drogas na mesa e aconselhou seu cúmplice a sair. Eles então saíram do apartamento pelo balcão. Eles visitaram mais tarde o apartamento do terceiro suspeito, o que levou a uma briga. "Isso não deveria ter acontecido", afirmou o homem de 41 anos. "Minha intenção não era causar a morte ou ferimentos de ninguém. Foi um choque saber que alguém havia morrido."

Os suspeitos estão sendo acusados de homicídio em comum, além de roubo armado resultando em morte e violação da Lei de Narcóticos, além de causar lesões corporais graves intencionais. A promotoria também os acusa de homicídio por ganho financeiro.

Em um julgamento anterior, o Tribunal Regional de Giessen impôs prisão perpétua aos dois suspeitos por homicídio e roubo armado resultando em morte. No entanto, o Tribunal Federal de Justiça anulou essa decisão, considerando a intenção de matar insufficientemente justificada.

O julgamento deve recomeçar na terça-feira com o exame de testemunhas, incluindo oficiais de polícia e moradores da casa.

Após um recurso, o caso do terceiro suspeito ausente agora está sendo tratado no ['Tribunal de Primeira Instância'], já que eles ainda não se apresentaram ao julgamento original. Apesar das alegações contra eles, os dois suspeitos principais continuam a afirmar sua inocência perante o ['Tribunal de Primeira Instância'], alegando que não tinham a intenção de causar ferimentos ou morte durante o incidente relacionado a drogas.

Leia também: