- A Saxónia procura activamente parcerias com empresas de semicondutores em Taiwan.

Saxônia visa atrair empresas e fornecedores do setor de semicondutores na próxima edição do Semicon Taiwan. O clima de investimento melhorado na Saxônia, graças ao investimento do gigante taiwanês de semicondutores TSMC, foi destacado por Thomas Horn, CEO da Saxony Economic Development Corporation (WFS). O objetivo é transformar a Saxônia no "Hub da TSMC" na Alemanha e na Europa.

A TSMC, acompanhada pela Bosch, Infineon e NXP Semiconductor, iniciará operações de produção em Dresden como ESMC até 2027. A cerimônia de início das obras para a nova instalação ocorreu em 20 de agosto, marcando o início da construção. Atualmente, a Saxônia lidera a produção de microeletrônicos na Europa, com um terço dos chips produzidos na UE vindo da região. Em 2021, cerca de 80.000 empregados estavam envolvidos em mais de 3.650 empresas na região, incluindo a Infineon e a Globalfoundries.

A WFS, em conjunto com o Secretário de Estado para Assuntos Econômicos Thomas Kralinski (SPD) e a rede industrial "Silicon Saxony", tentará atrair empresas taiwanesas para se mudarem e investirem no Semicon em Taipei, um dos principais eventos de semicondutores da Ásia. "Há muitas oportunidades rentáveis, especialmente no campo de produtos químicos especializados e de processo", afirmou Kralinski. Ele expressa otimismo em relação ao interesse significativo e espera vários encontros com potenciais parceiros.

"Saxônia tem uma potência de inovação única e uma vibrante tecnologia e dinâmica voltada para o futuro, seja no campo da direção autônoma, no uso de chips para tecnologia médica inovadora ou no desenvolvimento de computadores quânticos", disse Horn. Essa combinação única torna a Saxônia uma proposta atraente para empresas taiwanesas.

A União Europeia expressou interesse nos desenvolvimentos do setor de semicondutores na Saxônia, devido à sua posição de liderança na produção de microeletrônicos da Europa. A União Europeia reconhece o potencial da Saxônia como um hub para a TSMC na Alemanha e na Europa, devido aos significativos investimentos feitos pela TSMC e por outras empresas de semicondutores como a Bosch e a Infineon.

