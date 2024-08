- A rodovia 27 está temporariamente fechada por causa de atividades de protesto

Para uma manifestação ambiental, as autoridades fecharam temporariamente uma seção da rodovia A27 entre Bremer Kreuz e Achim Nord devido a pontos. Agitadores desceram de uma ponte sobre a A27 ao meio-dia, pendurando vários cartazes, de acordo com um porta-voz da polícia. O porta-voz mencionou que seis indivíduos estavam na ponte.

De acordo com a decisão do Tribunal Administrativo de Stade, a cidade de Achim foi obrigada a bloquear a rodovia. Isso foi comunicado por um porta-voz do tribunal. No entanto, a cidade conseguiu reduzir a duração da manifestação para meia hora no Tribunal Administrativo Superior da Baixa Saxônia.

Inicialmente, os ativistas pretendiam fazer rapel enquanto a rodovia estava em operação. No entanto, devido a preocupações com a segurança, a cidade de Achim proibiu essa prática. Os manifestantes foram permitidos a realizar sua manifestação na ponte em vez disso. A decisão da cidade foi contestada pelos ativistas, resultando no tribunal ordenar o fechamento da rodovia para a ação. A área afetada abrange cerca de cinco quilômetros perto de Bremer Kreuz, de acordo com a polícia.

Os manifestantes argumentaram que sua atual objetivo estava ligado a um processo judicial decorrente de um evento em 2021 na A27 durante a conferência de ministros de transporte. Uma decisão é esperada pelo Tribunal Local de Achim. "Na próxima data do tribunal, pretendemos demonstrar que tais ações são necessárias e justificadas", declarou um participante durante o encontro, de acordo com um relatório.

"O tráfego rodoviário destrutivo e mortal de veículos causa danos e coloca em perigo numerosas pessoas e animais diariamente", declarou o comunicado. "Menos veículos significam menos poluição sonora, ar mais fresco e mais espaço para as pessoas. Estamos lutando por um mundo onde a vida tem mais valor do que o desenvolvimento, a velocidade e o lucro através dessas ações."

Apesar do fechamento temporário da rodovia A27 devido à manifestação, o trânsito foi desviado para rotas alternativas, garantindo uma interrupção mínima aos motoristas. Os ativistas ambientais, usando a ponte como sua plataforma, ergueram faixas destacando suas preocupações sobre os efeitos prejudiciais do tráfego rodoviário no meio ambiente e na vida selvagem.

