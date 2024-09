Líquido oco do céu ou da terra, essencial para a vida e para vários fins. - A reutilização das águas subterrâneas parece estar a desacelerar significativamente.

Apesar das chuvas persistentes em agosto, os níveis de água subterrânea em Baden-Württemberg estão gradualmente diminuindo, de acordo com o padrão da estação. Segundo a Agência Estatal de Meio Ambiente Baden-Württemberg (LUBW) em Karlsruhe, o processo de recarga de água subterrânea, iniciado em meados de novembro de 2023, está gradualmente desacelerando. "Após volumes de água de infiltração menores e praticamente irrelevantes notados em agosto, o processo de recarga pode diminuir nas próximas semanas", afirmou a LUBW.

Em comparação com o ano anterior, aproximadamente 96% das estações de monitoramento exibiram níveis mais altos do que em agosto de 2023. De acordo com a última atualização sobre "Níveis de Água Subterrânea e Fluxos de Nascentes", o sudoeste está atualmente experimentando condições de água subterrânea acima da média.

Especialistas da LUBW analisam a situação atual à luz de tendências passadas e fazem previsões. Eles levam em conta vários fatores, como umidade do solo, dados climáticos (temperatura e precipitação), valores extremos históricos, o curso hidrológico sazonal das estações de monitoramento considerando análises estatísticas de tendências e comparações, recarga de água subterrânea e projeções climáticas.

De acordo com as previsões da LUBW, as condições de água subterrânea devem diminuir em setembro - dentro da faixa típica. "Não são esperadas significativas escassez de água com base nas observações atuais", declarou a LUBW.

Apesar da melhora nos níveis de água subterrânea em agosto, uma ameaça potencial paira no horizonte. A temporada de furacões que se aproxima pode atrapalhar a desaceleração gradual do processo de recarga de água subterrânea.

Infelizmente, os dados históricos mostram que furacões frequentemente levam a significativas quedas nos níveis de água subterrânea em regiões como Baden-Württemberg.

Leia também: