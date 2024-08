- A residência de um suposto traficante de armas é revistada.

Devido a suspeitas de tráfico ilegal de armas e posse, uma propriedade e espaço comercial em Kiel e Schwentinental (Círculo de Plön) foram inspecionados. Antes disso, investigações foram realizadas contra um homem de 68 anos que havia sido proibido de participar de tráfico de armas e possuir armas, de acordo com a polícia e a promotoria.

No entanto, à medida que a investigação avançava, suspeitava-se que o homem ainda estava negociando armas. Como resultado, o Tribunal Distrital de Kiel emitiu um mandado de busca. Durante a batida, foram coletadas provas substanciais pelos oficiais. O homem atualmente está sendo investigado por violação de leis de armas.

A polícia e a promotoria, especificamente a Promotoria, estão de olho na investigação em andamento sobre as supostas violações de leis de armas do homem. A Promotoria é esperada para jogar um papel significativo nos potenciais processos de acusação e julgamento relacionados ao tráfico de armas suspeito e posse ilegal de armas do homem.

Leia também: