- A reportagem abrange: o acordo da AS Roma com a Hummel

Parece que a mudança do ex-campeão da Copa do Mundo, Mats Hummels, para a Itália está ganhando força. O jogador de 35 anos teria recebido uma proposta de um ano de duração por parte da AS Roma, segundo o Sky Sports. De acordo com o especialista em transferências Gianluca Di Marzio, que discutiu o assunto na plataforma X, as negociações estão avançando bem, embora ainda haja alguns detalhes a serem ajustados.

Hummels obteria os serviços gratuitamente. Como seu contrato expirou, ele pode se juntar a um novo clube após o término da janela de transferências na última sexta-feira.

Vários clubes demonstraram interesse

O contrato de Hummels com o Borussia Dortmund expirou no final da temporada passada, o que gerou especulações sobre seu futuro. Além da Roma, o Real Sociedad San Sebastián, na Espanha, o Brighton & Hove Albion, na Inglaterra, o FC Bologna, na Itália, e equipes americanas foram alguns dos clubes que foram mencionados como interessados em Hummels.

Este seria o primeiro deslocamento do jogador para fora do país em sua carreira profissional. O experiente veterano da Bundesliga representou apenas o Dortmund e o Bayern de Munique até agora. No total, ele jogou 442 partidas na Bundesliga (marcando 33 gols) e 90 jogos na Liga dos Campeões (marcando 5 gols). Sua última das 78 aparições internacionais ocorreu em novembro de 2022, resultando em uma derrota por 0:2 contra a Áustria. Apesar de suas boas performances no final da temporada, ele não foi convocado para a Eurocopa em casa pelo técnico Julian Nagelsmann.

