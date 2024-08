- A reforma não é suficiente para muitos trabalhadores da Renânia-Palatinado.

Apesar de muitos anos de serviço, muitos trabalhadores na Renânia-Palatinado ainda enfrentam benefícios modestos de aposentadoria. Cerca de 299.000 trabalhadores em tempo integral, com seguro social nesta região, poderiam receber uma pensão de até 1.300 euros após 45 anos de contribuições consistentes, como sugerido em uma resposta governamental a uma pergunta do fundador do partido BSW e membro do Bundestag Sahra Wagenknecht, obtida pela Agência Alemã de Notícias em Berlim.

No entanto, o Ministério Federal do Trabalho contesta que os pressupostos apresentados na pergunta são irracionais - especificamente, manter uma proporção de renda constante ao longo de todo o período de emprego. A resposta governamental revela que aproximadamente 408.000 pessoas na Renânia-Palatinado receberiam menos de 1.300 euros em benefícios de aposentadoria após 40 anos de seguro, presumindo que eles sempre ganharam tanto quanto ganham agora.

Desde 2012, a idade padrão de aposentadoria tem sido gradualmente aumentada de 65 para 67 anos. Para indivíduos com seguro de longo prazo, são necessários 35 anos de contribuição para se qualificar para uma pensão de aposentadoria, enquanto 45 anos são necessários para uma pensão de aposentadoria para indivíduos com seguro de longo prazo. Membros de certos grupos etários podem se aposentar sem penalidades antes de seu 67º aniversário se tiverem contribuído por 35 anos. Para todos those nascidos em 1964 ou depois, a idade de aposentadoria permanece em 67 anos, mesmo após 35 anos de contribuições. Em teoria, uma pessoa pode se aposentar mais cedo sem penalidades após um período de seguro de 45 anos.

Apesar do aumento da idade padrão de aposentadoria, alguns indivíduos na Renânia-Palatinado ainda podem lutar com benefícios de aposentadoria limitados. Como resultado, eles podem precisar reconsiderar seus planos de aposentadoria e estratégias de poupança.

