- A redução das mortes observada na Baixa Saxónia.

A taxa de mortalidade caiu em Baixa Saxônia no ano anterior. De acordo com a Office Estadual de Estatística, 105.071 indivíduos faleceram neste estado federal em 2023, o que representa uma queda de 3.336 indivíduos ou 3,1% em comparação a 2022.

O falecimento foi quase equally dividido entre homens e mulheres. A maioria dos homens faleceu aos 84 anos, enquanto a maioria das mulheres faleceu aos 89 anos.

Entre os falecidos, 246 indivíduos (anteriormente 249) tinham menos de um ano de idade. A maioria dessas mortes ocorreu nas primeiras semanas de vida. A proporção de meninos:meninas era de 137:109, respectivamente.

Por outro lado, houve 37.909 nascimentos a menos do que mortes no ano anterior. Desde o início da coleta de dados em 1972, 1992 e 1997 foram os únicos anos com mais nascimentos do que mortes.

A queda na taxa de mortalidade levou a um número menor de mortes registradas nas estatísticas de 2023. Ao analisar as estatísticas, a queda no número de mortes foi significativamente maior entre indivíduos com menos de um ano de idade.

