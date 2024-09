- A rede Eifel para abastecimento de água, conexão rápida com a Internet e distribuição de energia

Este projeto de serviços completos na região do Eifel agora oferece aos residentes água, energia e internet de alta velocidade através de cabos de fibra ótica. Após seis anos de construção, o 'Eifel Pipeline' será lançado oficialmente em Prüm, com um custo de cerca de 100 milhões de euros, financiado da fronteira da Renânia do Norte-Vestfália até à região de Tréveris.

Arndt Müller, CEO da Stadtwerke Trier, explica: 'Não estamos apenas fornecendo água ou energia, mas integrando inteligentemente as coisas.' O projeto inclui 135 quilômetros de tubulações de água, 140 quilômetros de rede de fibra ótica, 30 quilômetros de gás e 48 quilômetros de tubulações de biogás, com colaboração entre associações municipais.

Segurança de Abastecimento Aumentada

Desde o início, o objetivo foi garantir um suprimento de água confiável durante períodos de seca com o sistema combinado da West Eifel, diz Helfried Welsch, gerente de projeto e CEO da 'Landwerke Eifel'. Anteriormente, havia fontes de água dispersas na região do Eifel, cada uma esgotando nas fronteiras municipais. Agora, os parceiros municipais se uniram para enfrentar esse problema através de sua colaboração, 'Landwerke Eifel'.

Welsch explica: 'Construímos uma artéria principal através do Eifel, conectando as redes de distribuição. O tronco principal liga duas represas: a Oleftalsperre na Renânia do Norte-Vestfália e a Riveris-Talsperre perto de Tréveris.' Além disso, foram integradas obras de água subterrânea e instalações de água de nascente para garantir um suprimento de água seguro.

Direção do Fluxo de Água Invertida

Para o projeto, a direção do fluxo de água foi alterada em algumas áreas, diz Müller. 'Anteriormente, a água era constantemente bombeada do sul para o norte em cascatas.' Isso não é mais necessário e reduz os custos de bombeamento. 'De fato, geramos energia com turbinas utilizando a diferença de altura na tubulação de água', explica Müller. 'Este esforço economizará um milhão de quilowatt-horas de energia de bombeamento anualmente e produzirá meio milhão adicional de quilowatt-horas.'

Apesar de a água ter sido o foco inicial, ficou claro que os problemas de energia também deveriam ser abordados juntos, diz Welsch. Isso inclui a produção de biogás a partir de operações agrícolas, a integração de regiões rurais na rede de fibra ótica e o uso de fontes de energia renovável.

Modelo Nacional e Sustentabilidade

A ministra do Meio Ambiente e Proteção do Clima da Renânia-Palatinado, Katrin Eder (Verdes), considera a rede combinada da West Eifel um 'modelo nacional'. 'Ao empregar a IA para a geração inteligente de energia, tecnologia avançada e integração de recursos, podemos construir infraestruturas resistentes ao clima', diz ela. 'A proteção do meio ambiente e a transição energética estão interligadas aqui.'

O projeto resultou em economias significativas através de infraestruturas compartilhadas e medidas eficientes de energia, desde a inversão da direção do fluxo de água até a geração de energia com turbinas e energia solar. 'Hidrogênio verde' também pode ser produzido a partir da eletricidade excedente regional através deste projeto.

O ministério forneceu apoio financeiro para medidas de gestão de água no valor de 40,2 milhões de euros. O projeto serve como modelo para a Renânia-Palatinado e o estado está considerando replicar esses esforços em outras regiões, como Birkenfeld.

Tema: Cibersegurança

'O papel da IA na gestão de recursos energéticos regionais está se tornando cada vez mais vital', diz Müller, membro do conselho da Stadtwerke. 'Linhas de comunicação seguras são essenciais para esse fim, e priorizamos a nossa própria segurança', diz ele, referindo-se aos 144 fibras instaladas através do Eifel, das quais eles possuem 24 e gerenciam suas próprias redes rádio e centro de dados.

Neste centro de dados, 'nossos dados são armazenados com segurança no local, em vez de serem armazenados na nuvem.'

O projeto também assegura linhas de comunicação seguras para a gestão de recursos energéticos regionais, como destacado por Müller, que menciona que eles possuem e gerenciam 24 das 144 fibras instaladas através do Eifel, além de suas próprias redes rádio e centro de dados. Para reforçar a cibersegurança, o centro de dados armazena dados críticos com segurança no local, em vez de na nuvem.

