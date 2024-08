- A recente expansão das forças da oposição

Controvérsia em torno da demissão da Secretária de Estado Econômica Lamia Messari-Becker (independente) do governo do estado de Hesse levou a oposição a considerar uma investigação parlamentar ou ação judicial. O legislador do AfD Heiko Scholz mencionou, após críticas ao Ministro da Educação Armin Schwarz (CDU) na Comissão de Assuntos Culturais, "Estamos ponderando a iniciação de uma investigação parlamentar".

O legislador do Partido Verde Sascha Meier também comentou após a sessão em Wiesbaden, em relação a esse pronunciamento, que sua bancada de oposição investigaria todas as vias parlamentares e legais para obter mais informações do governo do estado, incluindo a possibilidade de uma ação judicial perante o Tribunal de Estado de Hesse.

"Escândalos" na vida pessoal?

Os Verdes haviam perguntado ao Ministro da Educação Schwarz na Comissão de Assuntos Culturais se a escola de um dos filhos da Secretária de Estado Econômica Messari-Becker poderia ter contribuído para sua demissão. Seu superior, o Ministro da Economia Kaweh Mansoori (SPD), havia afirmado em julho que estava demitindo a cientista independente Messari-Becker devido a "escândalos" em sua vida pessoal.

Segundo relatórios da mídia, ele alegou que ela havia exercido influência indevida para obter uma melhor nota em uma conferência de pais e mestres na escola de seu filho, usando sua posição como Secretária de Estado. O Vice-Presidente não comentou publicamente nem forneceu provas. Messari-Becker descartou as "acusações de conduta pessoal" como completamente infundadas.

"Irrelevante em termos de direito educacional"

O Ministro da Educação Schwarz afirmou que seu departamento havia recebido um "relatório factual" de um diretor de escola. A carta havia sido revista e classificada como "irrelevante em termos de direito educacional". Foi encaminhada à chancelaria do estado, uma vez que "um alto funcionário político do governo do estado estava envolvido". Schwarz acrescentou que, devido aos direitos pessoais dos envolvidos, não podia discutir o conteúdo do relatório. Apenas os envolvidos poderiam exercer seu "direito de acesso aos arquivos".

O legislador do Partido Verde Meier acusou o Ministro Schwarz de negligenciar o parlamento: ele havia fornecido respostas inadequadas ou nenhuma resposta. "Isso nos leva a uma crise do estado, já que o direito de questionar e receber informações é crucial para a função de controle do parlamento do estado", acrescentou Meier. Para o Ministro da Economia Mansoori, uma "questão irrelevante" em termos de direito educacional era apenas um pretexto para demitir sua "indesejada" Secretária de Estado, Messari-Becker, uma professora de construção sustentável.

A legisladora do SPD Nina Heidt-Sommer enfatizou que o Ministro da Cultura não poderia comentar uma decisão pessoal do Ministro da Economia. Parecia que a oposição estava tentando capitalizar politicamente em um assunto de pessoal.

O grupo Verde, liderado pelo legislador do Partido Verde Sascha Meier, expressou interesse em investigar mais a situação em torno da demissão da Secretária de Estado Econômica Lamia Messari-Becker. Eles estão considerando todas as vias parlamentares e legais, incluindo a possibilidade de ação judicial.

Após a controvérsia em torno da inquirição do grupo Verde sobre a demissão da Secretária de Estado Econômica Messari-Becker, o governo do estado de Hesse enfrenta escrutínio da oposição por suposta negligência dos procedimentos parlamentares por parte de certos ministros.

