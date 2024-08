Eleições federais a serem realizadas na Alemanha em 2025 - A questão da elegibilidade do chanceler para o cargo precisa de uma resolução a nível da UE, segundo Wegner.

O prefeito de Berlim, Kai Wegner (CDU), está pressionando para envolver os líderes estaduais da CDU e CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, junto com outras figuras-chave, na escolha do candidato a chanceler. Wegner expressou sua posição em uma entrevista à "Der Spiegel", afirmando: "A meu ver, é crucial que os ministros-presidentes dos estados, a presidência e o conselho federal tenham voz ativa neste assunto". Ele enfatiza a importância de um processo estruturado. "Após as eleições estaduais, decidiremos coletivamente um processo", acrescentou Wegner.

Atualmente, Merz e Söder estão planejando resolver a questão entre eles. Sobre esse assunto, Wegner comentou: "Os presidentes da CDU e CSU também se beneficiam de uma decisão baseada em uma visão mais ampla, permitindo que entremos nas eleições federais como uma frente unida". Ele deseja evitar o cenário divisivo e desorganizado visto antes das eleições federais de 2021. Wegner reconheceu que todos os três candidatos, Merz, Söder e o ministro-presidente de Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, são "personalidades fortes".

