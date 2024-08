- A proximidade dos incêndios florestais às Ilhas Tropicais inicia uma resposta substancial

Um incêndio, relatado aos serviços de emergência por volta das 17 horas, estava causando problemas perto do destino turístico "Ilhas Tropicais" no sul de Brandenburg. Até o momento, aproximadamente 3 hectares de floresta estavam envolvidos, confirmou um porta-voz dos serviços de emergência. Felizmente, não foram relatados feridos. A estação de rádio local Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) havia coberto esta história anteriormente.

O incêndio já foi controlado, mas a equipe de resposta a emergências ainda está lidando com esforços de limpeza, de acordo com fontes. Uma patrulha de incêndio ficará de olho no fogo durante a noite.

A causa deste incêndio remained unknown as investigações estavam ainda em andamento, com o departamento de incêndio. Um total de 120 pessoas estavam no local. O incêndio estava a poucos quilômetros de distância do parque de diversões.

Durante o aftermath do incêndio, a equipe de resposta a emergências utiliza seu tempo livre para planejar operações de pós-limpeza. Visitantes do parque de diversões próximo podem desfrutar de seu tempo livre, embora algumas atrações possam estar temporariamente fechadas devido à proximidade do incidente.

