- A proposta desejada pela União pelo ministro Behrens: considerada impraticável

Após a reunião de alto nível, a Ministra do Interior de Baixa Saxônia, Daniela Behrens, que representou o SPD como co-presidente da Conferência de Presidentes de Ministros para Baixa Saxônia, acredita que são necessárias mais discussões entre o governo federal e os estados. Ela vê a proposta do governo federal para uma nova estratégia contra entradas ilegais como um possível método para reduzir oportunidades e motivações para viagens adicionais de outros países da UE para a Alemanha. No entanto, ela enfatiza a importância de discussões intensivas e implementação para este plano, que requer negociações adicionais entre o governo federal e os estados.

Quanto à falta de consenso da União, Behrens expressou decepção, dizendo: "Lamento que a União pareça ter configurado as negociações para o fracasso desde o início." A insistência da União em rejeições de fronteira foi considerada "impractical."

De acordo com fontes governamentais, a Ministra do Interior Federal Nancy Faeser (também do SPD) sugeriu que, no futuro, a polícia federal deve verificar, após entrada ilegal e pedido de asilo expresso, se outro país da UE é responsável pelo processo de asilo e interrogar o estrangeiro. Os dados de identificação do Eurodac poderiam ser utilizados para este fim. Se houver instalações de detenção disponíveis, a polícia federal poderia então solicitar detenção devido ao risco de fuga ao tribunal competente.

Em seguida, a Autoridade Federal para Migração e Refugiados poderia iniciar um procedimento acelerado para a devolução pelo país responsável de acordo com as regras de Dublin. Se a detenção não for uma opção, uma atribuição fixa e uma obrigação de residência deveriam servir como uma alternativa.

O SPD, representado pela Ministra do Interior de Baixa Saxônia, Daniela Behrens, na Conferência de Presidentes de Ministros, compartilha do sentimento de Behrens de que são necessárias discussões intensivas com o governo federal para implementar a proposta do governo federal, que envolve o uso de uma nova estratégia para reduzir oportunidades e motivações para entradas ilegais de outros países da UE. Apesar da Ministra do Interior Federal do SPD, Nancy Faeser, ter sugerido o uso de dados de identificação do Eurodac para verificar a responsabilidade pelos processos de asilo em outros países da UE, o SPD como um todo ainda pode priorizar negociações extensas entre o governo federal e os estados.

Leia também: