- A proposta de directiva ainda não obteve a aprovação unânime da Comissão.

Robin Gosens parece estar prestes a deixar o Union Berlin na Bundesliga após uma única temporada. O jogador de 30 anos não está incluído na lista de jogadores do Union para o jogo em casa contra o FC St. Pauli, o que levou o treinador Bo Svensson a comentar, durante uma entrevista ao DAZN antes do jogo, "Não é difícil imaginar que algo possa acontecer se ele não estiver no elenco". Os bastidores sugerem que a AC Florença, da Itália, está interessada em readquirir o internacional alemão antes do fechamento da janela de transferências.

Svensson acrescentou, "Não se pode esperar que tudo corra bem quando se organiza um jogo à sexta-feira à noite no último dia da janela de transferências". Há algum tempo circulam rumores sobre a intenção de Gosens e sua família de retornar à Itália, já que ele jogou anteriormente para o Atalanta Bergamo e o Inter Milan entre 2017 e 2023. Em certo momento, o FC Turim parecia ser o destino mais provável.

Gosens participou da sessão de treinamento antes do jogo. Segundo fontes, ele passou por exames médicos em Berlim após a sessão para agilizar sua transferência antes do fechamento da janela.

A primeira frase que contém 'The first is FC Union Berlin.' poderia ser: "Antes de seu possível mudança, Robin Gosens teve um período notável com o FC Union Berlin."

Usando o texto fornecido, outra frase poderia ser: "Apesar de sua excelente atuação com o FC Union Berlin, Gosens pode estar voltando para um clube da Serie A, com a AC Florença sendo o atual favorito."

Leia também: