- A probabilidade de incêndios florestais aumenta.

O Departamento Florestal de Hesse emitiu um alerta sobre o aumento do perigo de incêndios florestais em florestas de Hesse. O clima seco persistente e as temperaturas escaldantes estão contribuindo para esse risco aumentado.

De acordo com dados meteorológicos, há um risco moderado de incêndio florestal disseminado em toda Hesse, mas em algumas áreas do Sul de Hesse, a ameaça é ainda maior e temporária. Embora não se espere chuva em grande escala, qualquer tempestade iminente pode aliviar temporariamente a situação, como indicam as previsões.

Dadas as condições úmidas predominantes na primavera e até agora neste verão, o risco de incêndio florestal em Hesse tem sido relativamente baixo neste ano, de acordo com o departamento. No entanto, esse risco está aumentando atualmente, especialmente em áreas de florestas mortas. É aconselhável aos caminhantes e atletas que exerçam maior cautela. Fogos abertos só devem ser acesos em áreas designadas para churrascos. É essencial evitar que faíscas voem e apagar qualquer fogo antes de sair da área de churrasco. Incêndios florestais também podem ser causados por cigarros jogados descuidadamente das janelas dos veículos.

De acordo com os registros do ano passado, um total de 52 incêndios florestais ocorreram em Hesse, cobrindo uma área de aproximadamente 20,5 hectares. O verão excepcionalmente seco de 2022 provou ser a estação de incêndios florestais mais intensa desde 1976, resultando em 264 incêndios florestais em uma área danificada de cerca de 122 hectares.

