Eleições Futuras na Turíngia e Saxônia - A primeira-ministra Weil distanciou-se das afirmações do SPD

O líder regional da Baixa Saxônia e presidente do SPD, Stephan Weil, após ver os resultados previstos para as eleições na Saxônia e na Turíngia, instou o partido nacional a reagir. Segundo ele, em declaração lançada pelo SPD na Baixa Saxônia, o resultado "obviamente" não está de acordo com a reivindicação do SPD como um partido popular nacional em toda a Alemanha.

"Assim como após as eleições europeias, o partido federal agora enfrenta a questão premente de como reconquistar o apoio dos cidadãos com suas políticas, apenas um ano antes das eleições federais", disse Weil. O SPD agora precisa "se concentrar completamente nas eleições estaduais da Brandemburgo em três semanas, onde Dietmar Woidke, um experiente e altamente respeitado Ministro-Presidente, está concorrendo pelo SPD", acrescentou Weil.

No entanto, após isso, "os preparativos para as eleições federais em um ano começam, e com eles a tarefa inevitável para o SPD de drasticamente aumentar suas chances de sucesso até então".

Atualmente, o SPD na Turíngia está em torno de 6,1 a 6,4 por cento, ainda abaixo de seu pior resultado na Turíngia em 2019 (8,2). Na Saxônia, o SPD é projetado para alcançar 7,5 a 7,8 por cento (2019: 7,7).

"Dado o atual cenário na Turíngia e na Saxônia, o desempenho do SPD nas próximas eleições para o Landtag nestas regiões pode ser crucial para sua posição no cenário político nacional."

"Esses resultados desfavoráveis nas recentes eleições podem potencialmente influenciar a estratégia do SPD para as eleições para o Landtag na Baixa Saxônia, que também estão previstas para breve."

