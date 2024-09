- A primeira delas foi o relatório alemão que detalhava as condições no Mar Báltico.

Um projeto de conservação de pântanos levou ao descobrimento surpreendente de uma espécie de planta pouco vista em Schleswig-Holstein. A erva-d'água (Limosella aquatica) reapareceu no Rickelsbüller Koog, segundo o Fundo de Conservação da Natureza. "Isso é uma surpresa botânica", afirmou o líder do projeto Oliver Granke. Esta planta nativa discreta está em risco no estado mais setentrional e está listada na Lista Vermelha.

Este ano, a erva-d'água foi avistada em grande número no Rickelsbüller Koog. "Pode ser a única ocorrência em todo o estado de Schleswig-Holstein neste ano", compartilhou Granke.

A erva-d'água prospera em áreas com flutuações do nível da água e a dinâmica interação da água e dos animais de pastagem, levando a paisagens quase desérticas. Ela prefere locais lamacentos ao lado de rios, lagos ou lagoas, bem como canais rasos inundados.

Revitalizando de uma longa dormência

Granke especula que uma certa ação tomada pelo projeto de aves aquáticas pode ter desempenhado um papel na reaparição da erva-d'água no Koog, que faz fronteira com a Dinamarca. No verão passado, ele e sua equipe restauraram canais rasos, conhecidos como "grooves", usando um arado especial, revivendo uma área que havia sido preenchida ao longo das décadas.

Durante este inverno, os canais rasos foram enchidos com precipitação, criando condições adequadas para aves aquáticas como o biterna na primavera. Parece que um banco de sementes adormecido de erva-d'água, enterrado a cerca de 30 centímetros abaixo da superfície por décadas, havia sido revivido. A remoção da camada superior expôs as sementes, trazendo-as à superfície e acordando-as de sua longa hibernação, graças às condições melhoradas.

O objetivo principal do projeto gira em torno da proteção da exigente biterna

Granke destaca a importância dos esforços de conservação para uma espécie exigente como o biterna (Limosa limosa), apelidado de "Greta" na costa oeste. "Se a biterna estiver florescendo, muitas outras espécies raras serão protegidas sob sua proteção", disse ele.

O projeto "Life-Limosa", intitulado "Onde está Greta?", teve como objetivo identificar os habitats preferidos da biterna e outras aves aquáticas e de pastagem de 2012 a 2023. Neste ano, foram contados um número recorde de 39 pares de acasalamento de biternas no Koog.

Outras vegetais poderiam ser plantadas nos canais rasos revividos para diversificar o ecossistema, atraindo potencia

