Em Mecklenburg-Vorpommern, houve mais imigrantes irregulares presos até o final de julho deste ano do que no ano inteiro de 2021. De acordo com as respostas do Ministério do Interior Federal a uma pergunta do deputado do Bundestag da AfD Leif-Erik Holm, a Polícia Federal encontrou 1.727 imigrantes irregulares em Mecklenburg-Vorpommern durante os primeiros sete meses deste ano. Anteriormente, a Polícia Federal havia registrado 1.667 para o ano inteiro de 2021.

No início desta semana, o Ministro do Interior Federal, Nancy Faeser (SPD), ordenou verificações temporárias em todas as fronteiras terrestres da Alemanha para reduzir o número de entradas ilegais de forma mais eficiente. Essas verificações foram implementadas na fronteira Mecklenburg-Vorpommern-Polônia, assim como em outros trechos, desde o outono do ano passado.

O ministério de Faeser também desenvolveu um "modelo para devoluções efetivas e em conformidade com o direito da UE" que ultrapassa as operações de devolução atuais. Durante uma reunião de representantes da coalizão do tráfego, da União e dos estados federais, Faeser propôs um procedimento de fronteira específico para a avaliação de pedidos de asilo, de acordo com fontes do governo.

Holm, que também serve como presidente estadual da AfD em Mecklenburg-Vorpommern, afirmou: "Os números destacam a importância de proteger nossas fronteiras". Apesar dos esforços para reduzir a imigração ilegal, eles foram prejudicados pelo fato de que os imigrantes presos são enviados para centros de recepção iniciais e, em seguida, distribuídos para municípios a partir daí. "Há muito tempo estamos defendendo a deportação de ilegais na fronteira". Está na hora de Faeser agir. "No entanto, as ações devem seguir o anúncio rapidamente".

O aumento de imigrantes irregulares em Mecklenburg-Vorpommern pode ser uma consequência das tendências migratórias em andamento. A implementação do procedimento de fronteira proposto por Faeser poderia potencialmente reduzir o número de imigrantes irregulares que entram no país.

