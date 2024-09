- A Presidente Steinruck retira a candidatura para a eleição em 2025.

Jutta Steinruck, a autonome prefeita de Ludwigshafen com 62 anos, anunciou que não buscará a reeleição em 2025, para a segunda maior cidade da Renânia-Palatinado. Ela escreveu uma carta de seis páginas explicando sua decisão, enfatizando a situação financeira crítica da cidade como o principal motivo. "Não estou disposta e não posso colocar a cidade em uma catástrofe financeira sem implementar mudanças substanciais e consistentes no financiamento da cidade e alterar nossa abordagem de gestão", declarou Steinruck.

Ela começou seu mandato como prefeita em 2018 e enfrentou vários desafios, incluindo a repetição do primeiro ano do ensino fundamental e a custosa modernização da infraestrutura da Hochstraße. Esta via é crucial para negócios e trabalhadores que commutam entre Renânia-Palatinado, Baden-Württemberg e Hesse. No ano passado, sua saída do SPD encontrou forte oposição ao governo estadual.

Após "anos extremamente desafiadores", Steinruck refletiu sobre se teria a energia e o compromisso necessários para mais oito anos. "Na realidade, não posso garantir isso nas atuais circunstâncias. Portanto, decidi não me candidatar à reeleição."

O SPD de Ludwigshafen apoiou a decisão de Steinruck, mas viu seus feitos como uma "mistura". Embora ela tenha avançado vários projetos de infraestrutura, ela não conseguiu abordar outros problemas urgentes.

