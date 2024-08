- A posição da Flower sobre a questão K continua indefinida por enquanto.

Para o ministro da Ciência da Baviera, Markus Blume, a escolha do candidato a chanceler da União ainda não está definida. "Markus Söder é uma figura carismática que atrai pessoas em todo o país. Isso é uma grande vantagem. A CSU poderia ter a posição de chanceler, isso não está em discussão. Para mim, a questão K ainda está irresolvida", comentou seu aliado político durante uma entrevista ao "Süddeutsche Zeitung".

Em relação ao possível sucesso da União com um candidato Söder nas próximas eleições nacionais, Blume afirmou: "Isso não é uma questão agora". O líder da CDU, Friedrich Merz, mencionou que a União resolveria sua questão K no final do verão, que vai de setembro a "cerca de outubro". Ele e Söder haviam concordado com esse cronograma. Merz, o presidente da CDU e líder da oposição no parlamento, é amplamente considerado o favorito para o cargo - até mesmo do ponto de vista de Söder.

Do ponto de vista de Blume, ambas as partes possuem "motores poderosos capazes de não apenas unir a União, mas também a Alemanha", Blume observou. Quando perguntado se poderia imaginá-lo servindo como ministro federal, ele respondeu: "Eu pertenço à Baviera".

