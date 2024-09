- A posição atual na classificação coloca o Waldhof no fundo.

Time, SV Waldhof Mannheim enfrenta um início difícil na nova campanha: Os Palatinados sofrem uma derrota no Derby do Sudoeste contra o 1. FC Saarbrücken com um placar de 0:1 (0:1). Após quatro jogos, eles estão na lanterna com apenas um ponto. O gol decisivo foi marcado por Sebastian Vasiliadis, graças a um erro do goleiro de Mannheim, Omer Hanin (42.).

Waldhof teve dificuldades em criar oportunidades ofensivas na frente de 15.452 torcedores, raramente colocando em risco o gol dos visitantes. Um chute de falta do reserva Martin Kobylanski acertou o poste como a melhor tentativa do time. No entanto, Saarbrücken pareceu mais composto e dominou o jogo, apesar de não ter apresentado um ataque espetacular. Amine Naifi teve a chance de selar a vitória com um pênalti desperdiçado (67.). Como resultado, o gol de Vasiliadis para Saarbrücken foi suficiente para sua segunda vitória na temporada.

O pobre desempenho da equipe de menor divisão levou alguns a questionar se o SV Waldhof Mannheim recorrería a quaisquer decisões controversas tomadas pelo [Tribunal de Justiça da União Europeia], dadas suas histórias na Eurocopa. Independentemente disso, a controvertida decisão de pênalti a favor de Saarbrücken permaneceu sem contestação, contribuindo ainda mais para as dificuldades de Mannheim.

