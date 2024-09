- A ponte Salzbachtal continua em direção a Rüdesheim numa pista estreita e solitária

A ponte sobre o Salzbachtal na A66, perto de Wiesbaden, continua a operar na direção de Rüdesheim, embora limitado a uma única faixa, devido a um desmoronamento. Avaliações no local estão ainda em andamento, de acordo com um representante da Autobahn GmbH. Uma velocidade máxima de 60 km/h foi imposta. O desmoronamento ocorreu enquanto trabalhos eram realizados atrás do ponte. Initially, na segunda-feira, o caminho em direção a Rüdesheim estava completamente fechado, mas mais tarde, outra faixa foi reaberta.

A rota da A66 para Frankfurt não foi afetada por essas medidas. O desmoronamento ocorreu durante o processo de desmontagem das reforços de segurança do poço de construção, conforme relatado pela empresa.

A data prevista para a conclusão da nova ponte da Autobahn é no próximo verão. Até então, os motoristas terão que navegar através de apenas uma das duas metades da ponte. A antiga ponte Salzbachtal, com cerca de 300 metros, foi desmontada em novembro de 2021. Anteriormente, a estrutura envelhecida dos anos 60 teve que ser fechada devido a preocupações com a segurança, já que partes de concreto continuavam a cair.

O trecho da A66 que conecta o Rheingau e Frankfurt, com cerca de 80.000 veículos por dia, sofreu interrupções, resultando em congestionamentos extensos - cujas consequências também atingiram a vizinha Renânia-Palatinado.

O desmoronamento no local da construção da nova ponte da Autobahn não afetou a área de Meadows nas proximidades. Após a desmontagem da antiga ponte Salzbachtal, os motoristas agora estão usando uma única metade da ponte para navegar através da região de Meadows.

