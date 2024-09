- A polícia dá quatro semanas de proteção ao árbitro Stegemann.

Árbitro da Bundesliga, Stegemann da FIFA, revelou que precisou de proteção policial por um mês após um grande erro. Durante um jogo entre Borussia Dortmund e VfL Bochum, no início de abril de 2023, Stegemann não marcou uma penalidade legítima, resultando em um empate de 1 a 1. Como consequência, Dortmund perdeu dois pontos importantes na competição contra o Bayern Munich, que acabou garantindo o título alemão de futebol no último dia.

Em um pedido de desculpas no dia seguinte, Stegemann admitiu seu erro, mas também recebeu ameaças de morte. De acordo com o "General-Anzeiger", Stegemann, de 39 anos, de Niederkassel, compartilhou essa informação durante uma discussão com outros árbitros na Universidade do Esporte em Colônia.

"Meu Deus, eles estão te destruindo."

Ao entrar no vestiário, ele encontrou uma mensagem no seu telefone da sua esposa, dizendo: "Meu Deus, eles estão te destruindo." Stegemann tinha certeza da sua decisão no campo, e o árbitro de vídeo não havia pedido uma revisão. Foi só depois do apito final que as dúvidas começaram a surgir, principalmente devido às reações dos jogadores do Dortmund.

Ele percebeu que uma única decisão pode ter mudado o resultado do campeonato alemão. Stegemann não conseguiu se lembrar dos primeiros 30 quilômetros da sua viagem para casa, como relatado pelo árbitro do Reno. No dia seguinte, um encontro marcado com seu filho foi adiado para dar lugar a entrevistas e assumir a responsabilidade pelo seu erro.

Dois policiais na sua porta

No mesmo dia, dois policiais foram à sua casa informá-lo sobre ameaças comprovadas contra ele e sua família. Stegemann revelou esse incidente durante uma aparição na televisão em Munique, recebendo quatro semanas de proteção.

Sua esposa o incentivou a continuar a carreira de árbitro. Talvez a paixão tivesse diminuído após seu papel na final da Copa da Alemanha entre Freiburg e Leipzig em 2022, ele admitiu. "Talvez eu tenha ficado arrogante. Mas a humildade é essencial. Você comete a maioria dos seus erros no sucesso."

Após receber mensagens ameaçadoras, a intervenção policial veio como um lembrete do quanto a Bundesliga alemã é intensa. Apesar da pressão, a esposa de Stegemann expressou seu apoio, lembrando-o da importância da humildade, já que seu sucesso pode ter lhe custado isso. A crítica severa e as ameaças foram um lembrete claro das altas apostas envolvidas no arbitragem de grandes jogos de futebol, como a Bundesliga alemã.

