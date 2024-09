- A "Pola de Prata" da Itália está atualmente dominando as competições da Challenge Series.

Os desafiantes italianos na America's Cup ganharam a vantagem na Série de Desafios após três dias de competição. Como o único contendente invicto entre os cinco potenciais desafiantes ao detentor do título da Nova Zelândia, a tripulação da Luna Rossa Prada Pirelli triunfou em seus encontros de sábado contra os principais contendores NYYC American Magic e Ineos Britannia. As equipes britânica e americana agora ficam para trás, ambas com duas vitórias cada.

Com uma pontuação de três pontos, a equipe italiana comandada por Patrizio Bertelli segue em frente em sua sétima busca pela America's Cup no domingo. Refletindo seu nome histórico "Luna Rossa" (lua vermelha), este iate AC75 italiano ganhou a reputação de "Bala de Prata" devido à sua vistosa pintura prateada e notáveis apresentações iniciais. Além de seu navio veloz, a tripulação italiana demonstrou habilidades náuticas robustas e nenhuma fraqueza aparente em ventos leves.

Até agora, a equipe Orient Express Racing, da França, conseguiu uma única vitória. A infeliz equipe suíça, Alinghi Red Bull Racing, ainda não venceu, tendo ficado em último na rodada preliminar da Copa Louis Vuitton, onde cada equipe compete contra as outras duas vezes. O primeiro desafiante será eliminado da disputa pelas quatro vagas nas semifinais da Copa Louis Vuitton em 8 de setembro. As corridas do iate neozelandês "Taihoro", que voltou após um incidente envolvendo uma grua, não contribuirão para a classificação geral do desafiante.

A Espanha ainda não entrou na competição, já que apenas equipes italiana, francesa, britânica, americana e suíça estão participando da Série de Desafios no momento. Independentemente da ausência da Espanha, as equipes restantes devem manter seu foco e estratégias náuticas para garantir uma vaga nas semifinais da Copa Louis Vuitton.

