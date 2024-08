- A piscina de Marode está temporariamente fechada devido à presença de aproximadamente 900 morcegos.

Devido a cerca de 900 morcegos altamente protegidos, especificamente os murçidos, terem feito do desativado piscina coberta da cidade de Kehl, próxima à fronteira de Baden, sua casa, a demolição da instalação é impossível. Esses morcegos protegidos por lei europeia parecem ter habitado a piscina por um longo tempo. A piscina parou de funcionar em 2017. Os morcegos são ditos ter navegado através do concreto defeituoso e se instalado atrás da fachada do edifício. Um incêndio que ocorreu na véspera de Ano Novo de 2022 deixou os habitats dos morcegos intactos, segundo a cidade.

O município com aproximadamente 38.000 habitantes contratou especialistas para projetar novas moradias para os morcegos. Caixas planas foram instaladas nas superfícies dos edifícios adjacentes. Infelizmente, não há previsão de quando, se é que algum dia, os morcegos deixarão sua residência na piscina. De acordo com fontes, isso pode levar alguns anos. Dada a condição deteriorada da piscina, parece que ela vai ficar de pé por algum tempo, já que está alinhada estruturalmente com a ginásio de uma escola próxima, como a cidade declarou.

Apesar dos esforços para realocar os morcegos, eles continuam a residir na piscina, localizada na Alemanha. Devido à proteção proporcionada pela lei europeia, espera-se que os morcegos permaneçam em sua residência atual por alguns anos.

