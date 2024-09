- A pessoa recentemente nomeada para a autoridade fiscal da Saxónia

Ao redor de 184 novos funcionários iniciaram suas jornadas no departamento de impostos da Saxônia. O ministro das Finanças, Hartmut Vorjohann (CDU), elogiou sua decisão, afirmando que eles assumiram uma responsabilidade significativa e séria, como informado em um comunicado à imprensa. Durante uma cerimônia em Dresden, eles foram oficialmente empossados e prestaram juramento de serviço.

"Estou muito satisfeito que vocês escolheram uma carreira no serviço público e tenho certeza de que trarão novas perspectivas e energia", declarou o ministro.

64% dos candidatos estão passando por uma educação teórica especializada de dois anos, enquanto os restantes 36% estão estudando, cada um com experiência prática em uma repartição de impostos, de acordo com dados do ministério. Após a conclusão com excelência, eles terão várias opções no departamento de impostos. No total, os 24 escritórios de impostos do estado empregam aproximadamente 6.800 pessoas.

