Residentes de Saxônia-Anhalt e Turíngia expressaram modesta satisfação com as instituições educacionais em seus respectivos estados. De acordo com o Barômetro de Educação Ifo, esses dois estados deram a suas escolas uma média de 3.17 cada, colocando-os perto do fundo do ranking nacional. Turíngia e Saxônia-Anhalt foram ultrapassadas por Bremen, que marcou um decepcionante 3.50. É notável que um estado vizinho ocupa uma das primeiras posições: Os Saxões deram a suas escolas uma média de 2.94, tornando-os os terceiros melhores do país, atrás apenas da Baviera (2.77) e Hamburgo (2.92).

O Instituto Ifo de Pesquisas Econômicas realizou pesquisas de abril a junho, questionando cerca de 9.700 indivíduos em toda a Alemanha. As respostas foram representativas a nível estadual, e uma maioria significativa de respondentes em Saxônia-Anhalt (81%) e Turíngia (85%) concordou que o financiamento da educação do estado deveria aumentar.

Quando questionados sobre o possível impacto da "migração no desempenho futuro dos alunos", 74% dos respondentes de Turíngia escolheram as opções "relativamente negativa" ou "fortemente negativa". Em Saxônia-Anhalt, 68% dos participantes tinham a mesma opinião.

Em relação à introdução de um "quartinho constitucional" em todas as escolas gerais, onde aulas sobre leis fundamentais ou a constituição substituiriam as aulas regulares, 49% dos respondentes de Turíngia estavam a favor, enquanto 36% eram contra e 16% eram neutros. Resultados semelhantes foram observados em Saxônia-Anhalt: 46% dos respondentes eram a favor da ideia, enquanto 39% eram contra e 16% remained undecided.

Outro estudo, outra perspectiva

Os resultados do Barômetro Ifo diferem ligeiramente daqueles de um recente estudo de educação nos estados federais: No estudo comparativo anual lançado pela Iniciativa Novo Mercado Social (INSM) no final de agosto, a Saxônia ficou em primeiro lugar, a Turíngia em quarto e a Saxônia-Anhalt em décimo primeiro. No entanto, no Monitor de Educação INSM, que avalia os sistemas de educação usando 98 indicadores, Bremen caiu novamente no final da lista.

