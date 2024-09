- A perspectiva recentemente expressa pelo anterior Secretário de Estado

Secretária de Estado demitida Lamia Messari-Becker está satisfeita com a separação da Chancelería do Estado da acusação de "conduta inadequada" contra a alta funcionária do governo. "Fico feliz que a Chancelería do Estado não tenha adotado a alegação de suspeita de conduta inadequada na esfera pessoal apontada para mim e tenha se desvinculado claramente dos comentários difamatórios feitos pelo Vice-Premier e Ministro da Economia Sr. Kaweh Mansoori", compartilhou Messari-Becker com a Agência de Notícias Alemã.

Chefe da Chancelería do Estado Benedikt Kuhn (CDU) recentemente expressou que os escritórios do governo "nunca endossaram o termo 'conduta inadequada'". A frase "conduta inadequada inaceitável" em relação a Messari-Becker (sem afilição) foi encontrada em um comunicado de imprensa do Ministro da Economia Mansoori do SPD em 22 de julho, "que foi lançado sob sua única responsabilidade e conta".

Licença Temporária

Mansoori anunciou anteriormente que iria atribuir a professora de física de edifícios sem afilição Messari-Becker a uma licença temporária devido a "conduta inadequada" na esfera pessoal. De acordo com os relatórios da mídia, o vice-chefe do governo a acusou de usar sua posição como Secretária de Estado para pressionar por uma melhor nota durante uma reunião de pais e mestres na escola de seu filho.

Mansoori ainda não comentou publicamente sobre isso. Messari-Becker negou veementemente as acusações como infundadas. Os Verdes e o FDP no parlamento do estado disseram: "É quase difamação sugerir a conduta inadequada da Secretária de Estado e depois não especificar do que se trata".

Messari-Becker disse à dpa: "O dano à minha reputação e a carga para minha família persistiram. Portanto, espero que o Ministro Kaweh Mansoori retrate ou, alternativamente, corrija seu comunicado de imprensa difamatório e, de acordo com renomados especialistas em direito administrativo, negligente".

Reunião de Pais e Mestres na Escola

O Ministro da Educação Armin Schwarz (CDU) também mencionou um "relatório sobre os fatos" de um diretor de escola, mas considerou essa carta como legalmente irrelevante. O chefe da Chancelería do Estado Kuhn afirmou que foi informado sobre o relatório e depois aconselhou Mansoori sobre uma discussão relacionada à Secretária de Estado.

No entanto, Mansoori afirmou que a "conduta inadequada" da especialista em construção sustentável e eficiência energética, que foi removida do governo, foi documentada. Kuhn, por outro lado, explicou que "nenhuma conduta inadequada da Prof. Dra. Messari-Becker foi documentada na Chancelería do Estado". Ele não especificou a que documento essa declaração se refere.

"Falta de Relacionamento de Confiança"

Messari-Becker disse à dpa que "toma nota da declaração da Chancelería do Estado de que não foram encaminhados documentos escritos sobre o alegado incidente ao Ministro da Economia pelo governo do estado antes de sua declaração".

De acordo com o chefe da Chancelería do Estado Kuhn, a decisão do governo estadual negro-vermelho de atribuir a cientista a uma licença temporária "não foi baseada em nenhuma conduta inadequada, mas sim na solicitação subsequente de Mansoori, citando uma falta de relacionamento de confiança". Com essa referência geral, os secretários de estado geralmente podem ser demitidos sem outras justificativas.

