- A perspectiva de Monika Maron sugere que a complexidade que envolve a AfD (Alternativa para a Alemanha) poderia ter sido potencialmente mitigada.

A escalada potencial e radicalização da AfD, como salientado pela autora Monika Maron, poderia ter sido minimizada anteriormente. Os resultados das eleições estaduais do fim de semana foram "um pouco mais decepcionantes do que o esperado", compartilhou Maron com o "Berliner Zeitung".

Um controle total da AfD na Turíngia poderia ter consequências graves, deixando a CDU sem outra opção a não ser formar uma coalizão com BSW e SPD, com a aprovação condicional da Esquerda. De acordo com Maron, "Se as alas mais razoáveis da AfD tivessem sido tratadas de forma diferente em seus anos iniciais, essa situação poderia ter sido evitada".

Mesmo o fundador da AfD, Bernd Lucke, enfrentou críticas em programas de televisão. A AfD liderada por Lucke se concentrava principalmente na política monetária da UE. Com o tempo, mais membros moderados partiram, enquanto radicais se juntaram, afirmou Maron.

"Se você observar como outros países europeus lidaram com seus partidos de direita e moderaram suas ações ao ganhar poder, eles se saíram melhor do que nós", ponderou Maron.

Tendo sido escritora e jornalista na RDA, o livro de Maron "Flugasche" foi banido. Ela se mudou para a República Federal em 1988 e, posteriormente, recebeu prêmios, mas também causou controvérsias.

Os avanços políticos mantiveram a atenção de Maron enquanto ela escrevia, revelou a autora durante a entrevista. "A confusão atual está inevitavelmente integrada em todo o assunto, todo o pensamento que eu gostaria de explorar. Estou presa nessa rodamoinho, e tudo o que planejo escrever de repente parece insignificante. Eu lutei para me desvencilhar disso."

A radicalização da AfD na Alemanha, como destacada por Maron, poderia ter se beneficiado de um tratamento mais sutil em suas primeiras etapas. Experiências em outros países europeus mostraram que uma gestão eficaz de partidos de direita pode levar a resultados mais promissores.

