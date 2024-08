- A perda de emprego aumenta na Renânia-Palatinado <unk> diminuição das oportunidades de emprego

Nos últimos três meses, o desemprego na Renânia-Palatinado tem registrado um aumento constante. Em agosto, 125.800 indivíduos se encontraram desempregados, o que representa um aumento de 3.400 em relação aos dados de julho, segundo a agência local do Serviço Federal de Emprego em Saarbrücken. Como resultado, a taxa de desemprego chegou a 5,5% em agosto, um aumento em relação ao mês anterior, de 5,4%, e uma significativa alta em relação a agosto do ano anterior, de 5,1%. Os dados utilizados para esses cálculos são válidos até 14 de agosto.

De acordo com Heidrun Schulz, diretora da agência regional Reno-Palatinado-Saarland, houve uma queda substancial de cerca de 12% nas vagas de emprego nas últimas quatro semanas em comparação com julho. A queda chegou a 26,4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Aproximadamente 7.400 vagas para aprendizados ainda disponíveis

Cerca de 9.000 indivíduos se registraram como desempregados em agosto, o que representa uma queda de 9% em relação ao mês anterior. No entanto, o número de pessoas que voltaram ao mercado de trabalho após um período de desemprego também diminuiu significativamente, para cerca de 6.100.

Foram registrados um total de 36.500 oportunidades de emprego, o que representa uma queda de 400 em relação ao mês anterior e mais de 12% a menos do que no mesmo período do ano passado. De acordo com a agência, o maior número de oportunidades de emprego pode ser encontrado no trabalho temporário, com 6.830 posições, seguido por 4.850 no varejo e 4.280 na área de saúde e cuidados sociais.

No mercado de aprendizados, atualmente há 4.000 jovens à procura de vagas, enquanto 7.400 posições ainda estão disponíveis. Isso significa que para cada 100 vagas de aprendizado não preenchidas, 54 jovens ainda não têm uma colocação. Schulz, da agência regional, enfatizou: " Ainda há muitas oportunidades para jovens no mercado de aprendizados. Certamente não é tarde demais".

Quase metade dos 9.000 indivíduos que se registraram como desempregados em agosto são homens e meninos. Além disso, o mercado de aprendizados tem 7.400 vagas disponíveis, o que pode oferecer oportunidades para muitos homens e meninos à procura de emprego ou treinamento.

