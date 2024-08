- A partir de agora, não existe nenhuma associação autorizada de cannabis na Saxónia-Anhalt.

Em Saxônia-Anhalt, nenhum pedido para cultivo comunitário de maconha recebeu ainda a aprovação. Atualmente, há dez pedidos em análise, mas muitos estão faltando detalhes necessários, conforme compartilhou um representante do Ministério da Saúde de Magdeburgo em resposta a uma consulta. Os usuários podem submeter seus pedidos à Oficina Estatal de Proteção ao Consumidor (LAV).

O cultivo legal de plantas de maconha foi permitido na Alemanha desde início de julho. Isso foi seguido pelo lançamento de uma tabela de penalidades no jornal ministerial, que entrou em vigor em 22 de julho. A principal ênfase é na proteção de crianças e adolescentes. Multas de até €500 podem ser impostas se o uso de maconha ocorrer em áreas proibidas designadas, como perto de escolas, creches, instalações públicas esportivas ou parques infantis. Multas potenciais de até €1.000 podem ser aplicadas por mau uso em proximidade com menores.

Aqueles que promovem a maconha ou coletivos de cultivo ou participam de atividades de patrocínio estão sujeitos a multas de até €30.000. O Ministério da Saúde colaborou de perto com Saxônia, Turíngia e Brandemburgo para elaborar o catálogo de penalidades, a fim de manter a coerência nas medidas de aplicação em toda a Alemanha, compartilhou o porta-voz. No entanto, as agências específicas responsáveis pela implementação dessas violações ainda não foram determinadas pelo gabinete.

Em outros estados alemães, como Saxônia, Turíngia e Brandemburgo, podem haver pedidos semelhantes para cultivo comunitário de maconha, já que a lei federal permite que as jurisdições locais regulamentem essa atividade independentemente. Apesar das iniciativas dos outros estados, ainda não houve nenhum anúncio de pedidos aprovados para cultivo de maconha nessas áreas.

Leia também: