- A participação ampla marca um sucesso notável no evento de lazer familiar da LSB

Mais de 34.000 convidados e fãs de esportes compareceram ao evento esportivo comunitário anual do Landessportbund Berlin (LSB) no Estádio Olímpico. Este número superou os recordes de público anteriores, destacando a importância dos esportes em Berlim, especialmente seu impacto nas famílias. Aqui, membros da família participam de atividades compartilhadas e se divertem. De acordo com o presidente do LSB, Thomas Härtel, "Os esportes têm o poder de unir pessoas."

Uma variedade de clubes, organizações e instituições ofereceu mais de 150 atividades interativas e dinâmicas. As atividades com foco na inclusão, como Bocha, basquete em cadeira de rodas e um circuito de obstáculos em cadeira de rodas, foram especialmente bem recebidas. Härtel acrescentou, "Se essas atividades inspiram crianças e jovens a se engajarem em mais atividades físicas e, potencialmente, se juntarem aos nossos clubes a longo prazo, então alcançamos nosso objetivo de integrar os esportes à vida cotidiana deles."

