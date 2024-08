- A paisagem árida defende expulsões adicionais para o Afeganistão.

O principal político do estado de Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst (CDU), está defendendo medidas mais duras após o ataque suspeito de origem islâmica em Solingen. Wüst aplaudiu o primeiro voo de deportação da Alemanha para o Afeganistão desde que os talibãs tomaram o poder há três anos, durante uma sessão especial do parlamento estadual do NRW na última sexta-feira. No entanto, ele sugeriu a discussão aberta de mais deportações, até mesmo para países como a Síria e o Afeganistão.

"Este ato de violência marca uma mudança", afirmou Wüst. O ataque, que ocorreu na semana passada, atingiu a Alemanha diretamente. Um homem, posteriormente identificado como o sírio de 26 anos Issa Al H., atualmente detido, foi responsável pela morte de três pessoas e pelo ferimento de outras oito com uma faca durante um festival da cidade em Solingen na última sexta-feira. A Procuradoria Geral da República está investigando-o pelos crimes de homicídio e pertencer ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

Wüst pediu uma "resposta equilibrada" ao debate sobre asilo e migração que se seguiu. "Competir para fazer as exigências mais extremas não deve ser o objetivo", disse ele. "Usar o linguagem apropriada ao discutir as consequências ganhará apoio público", acrescentou o líder da CDU.

No entanto, é hora de agir agora, enfatizou Wüst. Ele reiterou que o princípio alemão de asilo individual é inviolável e não será questionado. No entanto, ele apontou que um grande número de indivíduos que vieram para a Alemanha não é elegível para asilo. Wüst vem expressando preocupações sobre a pressão nas municipalidades e defendendo procedimentos de asilo fora da Alemanha e da UE há algum tempo.

A Alemanha precisa urgentemente de acordos de readmissão fortes com os principais países de origem. As agências de aplicação da lei precisam de mais reforço e conscientização das atividades on-line. Para isso, é necessária uma regulamentação constitucional de retenção de dados.

O apoio de Wüst ao recente voo de deportação para o Afeganistão destaca seu compromisso com a aplicação de políticas de imigração mais rigorosas, após o ataque em Solingen. Dadas as desafios contínuas com requerentes de asilo não elegíveis para proteção, Wüst tem defendido a discussão da possibilidade de deportações para países como a Síria e o Afeganistão.

