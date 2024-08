- A Organização defende a educação obrigatória em primeiros socorros

A Fundação Björn Steiger de Ajuda e Resgate de Emergências está defendendo a obrigatoriedade de cursos de atualização de primeiros socorros a cada dois anos. Especialistas em doenças estão conduzindo uma investigação em larga escala nas zonas pedestres alemãs para verificar se as pessoas ainda lembram de técnicas de sobrevivência importantes, como a RCP, que aprenderam anteriormente. A ação começa neste sábado em Essen, com locais adicionais planejados em cidades como Leipzig.

Estrangeiros em pelo menos dez cidades pelo país serão questionados, usando questionários e bonecos, sobre suas lembranças do treinamento inicial de primeiros socorros para a carteira de motorista. A fundação visa avaliar pelo menos 600 indivíduos.

O que fazer se encontrar uma pessoa desacordada? Como revivê-la corretamente? E quais passos tomar se o paciente começar a vomitar ou a respirar novamente durante a RCP?

Cabeçalho: Muitos lutam para prestar ajuda em uma emergência

De acordo com Siegfried Brockmann, gerente de segurança de trânsito e pesquisa de acidentes da fundação, muitas pessoas já fizeram seu treinamento de primeiros socorros há muito tempo. Às vezes, as informações fornecidas não são realmente vitais em uma situação de emergência. "Como resultado, muitas pessoas simplesmente não conseguem prestar ajuda em uma emergência", diz Brockmann.

Portanto, o objetivo deveria ser uma reforma das regulamentações: Assim como a inspeção regular de veículos, os usuários da estrada deveriam atualizar seus conhecimentos sobre técnicas de sobrevivência cruciais, como a RCP, a posição lateral estável e o curativo de pressão a cada dois anos, explica Brockmann.

A importância da RCP

Em particular, a importância da RCP não pode ser enfatizada o suficiente, enfatiza a Fundação Björn Steiger, citando dados do Conselho Alemão de Ressuscitação. De acordo com isso, mais de 70.000 indivíduos na Alemanha sofrem um parada cardíaca repentina fora de um hospital todos os anos. Apenas cerca de 10% deles sobrevivem. Em três a cinco minutos, pode ocorrer danos cerebrais irreversíveis.

