- A operação de salvamento noturno vai concentrar-se na parte da frente do cargueiro Verity.

Os restos danificados do navio cargueiro afundado "Verity" estão programados para serem recuperados esta noite, estendendo-se até a madrugada de quarta-feira. Um representante da Administração de Viagens Aquáticas e Navegação confirmou isso durante uma visita ao local próximo ao local do incidente no Mar do Norte alemão. Inicialmente, o arrasto da proa estava planejado para o final da tarde, mas o acoplamento dos cabos de elevação encontrou atrasos.

Dado que os mergulhadores só podem operar durante a maré baixa, os intervalos disponíveis são mínimos. A próxima chance começa à meia-noite.

As operações de salvamento têm um custo estimado de aproximadamente 12,5 milhões de euros

O navio foi fragmentado em duas partes abaixo da superfície. A parte traseira do navio, ou sua popa, foi erguida da água por uma das maiores gruas flutuantes da Europa na última sexta-feira e colocada em uma base. Agora, a recuperação da seção frontal é iminente.

A Administração de Viagens Aquáticas e Navegação estima que o custo total do salvamento seja de cerca de 12,5 milhões de euros. No momento, mais de 70 pessoas estão no local preparando-se para o término da atividade de salvamento.

Acidente em outubro

O navio a motor "Verity", com sete pessoas a bordo, colidiu com o navio de carga "Polesie" no Mar do Norte alemão em 24 de outubro de 2023. O local do acidente fica a sudoeste da ilha alta-mar de Helgoland e a nordeste da ilha de Langeoog, na Frísia Oriental.

O "Verity", com 91 metros de comprimento, navegando sob a bandeira do Reino Unido, afundou após o incidente. As autoridades especulam que cinco dos sete marinheiros a bordo morreram no acidente.

Dois marinheiros foram resgatados da água. Dois corpos foram encontrados, e os três homens restantes ainda estão desaparecidos. O "Polesie", com 22 pessoas a bordo, conseguiu permanecer à tona após o acidente.

Devido ao estado frágil do navio afundado, um plano de evacuação de emergência foi posto em prática para o processo de recuperação. Se quaisquer complicações imprevistas ocorrerem durante a operação de salvamento, uma equipe de resposta de emergência está de prontidão.

Leia também: