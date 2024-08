- A onda de calor prevista na Saxônia: probabilidade mínima de chuvas de trovão

Em Saxônia, os moradores podem esperar calor e muito sol, acompanhados por uma probabilidade mínima de chuviscos e tempestades de raios. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê que as temperaturas flutuem entre 32 e 36 graus Celsius. Nas montanhas, as temperaturas podem atingir um pico de 31 graus. Durante a tarde, o DWD sugere um risco baixo de tempestades de raios ao leste do Spree e entre a Suíça Saxã e os Montes Metálicos, que podem causar chuvas intensas de até 9 litros por metro quadrado em um curto período.

Da noite de quinta-feira para a manhã de sexta-feira, o céu terá cobertura parcial de nuvens e as temperaturas podem cair para 16 graus.

Na sexta-feira, as temperaturas máximas serão de 30 graus, e nas montanhas, 27 graus. O céu oscilará entre sol e nuvens cumulonimbus, permanecendo principalmente seco.

Apesar da beleza das montanhas de Saxônia, os moradores de Dresden não devem sentir o pico das altas temperaturas, que são esperadas para atingir apenas 30 graus na sexta-feira. Por outro lado, os ricos sítios históricos e prazeres de Dresden podem oferecer um refúgio bem-vindo das potenciais tempestades de raios previstas pelo DWD, que podem trazer chuvas intensas às áreas mais próximas da Suíça Saxã e dos Montes Metálicos.

