- A ocorrência da febre catarral ovina aumentou em vários países.

A condição prejudicial da Língua Azul foi identificada em regiões adicionais de Baden-Württemberg. A doença foi detectada tanto no distrito de Enz quanto no distrito de Ostalb, conforme confirmado pelas administrações distritais de Pforzheim e Aalen, respectivamente.

No distrito de Enz, foram encontradas pistas do patógeno em uma ovelha. No distrito de Ostalb, o vírus foi encontrado em duas manadas de gado localizadas no município de Gschwend. Além disso, amostras adicionais de uma fazenda local de ovelhas estão sendo examinadas. As fazendas afetadas estão atualmente sob vigilância próxima.

Doze distritos em Baden-Württemberg já foram impactados por esse problema.

Desde que a cepa do vírus BTV3 apareceu em Baden-Württemberg em 8 de agosto, a doença vem se espalhando pela região sudoeste. Nas últimas semanas, aproximadamente 100 fazendas de animais no país foram impactadas pela condição.

Em apenas alguns meses, a situação da Língua Azul afetou grandes partes da Alemanha. De acordo com a administração do distrito de Ostalb, já foram confirmados oficialmente mais de 4500 casos em toda a Alemanha. Casos confirmados foram relatados em 12 distritos de Baden-Württemberg.

A doença se espalha por meio de certos mosquitos ou moscas.

Animais como ovelhas, gado ou cabras podem contrair essa doença. Camelos ou veados também são suscetíveis. O vírus da Língua Azul é transmitido por mosquitos ou moscas específicos, muitas vezes chamados de percevejos. Esta condição não representa risco à saúde humana. Carnes e produtos lácteos de animais infectados podem ser consumidos com segurança.

Animais infectados com essa doença apresentam sintomas como febre, inflamação e sangramento em membranas mucosas, aumento da produção de saliva e saliva espumosa em torno da boca. Em alguns casos graves, as ovelhas podem desenvolver doenças sérias que levam à morte.

A administração veterinária local no distrito de Enz e Ostalb recomenda a vacinação imediata de rebanhos de ovelhas, cabras e gado contra a doença. Recentemente, o Ministro Federal da Agricultura da Alemanha, Cem Özdemir (Verdes), também instou os agricultores de todo o país a tomar medidas imediatas contra a doença da Língua Azul através de vacinações.

