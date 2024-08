- A obra de Kirchner será exibida no Museu da Ponte após o acordo

O Museu de Berlim está exibindo uma obra notável de Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), intitulada "Erich Heckel e Otto Mueller Jogando Xadrez", em sua mais nova exposição. Após chegar a um acordo "equitativo e justo" com os descendentes do antigo proprietário judeu, Victor Wallerstein, a pintura será exibida a partir de 1º de setembro na exposição "Contos de Modernismo. Colecionadores e suas Obras-Primas".

A localização da pintura de Kirchner foi descoberta graças ao apoio financeiro do governo alemão, de Berlim, da Fundação de Arte dos Estados e da Confiança de Arte Ernst von Siemens, de acordo com o anúncio do museu.

O negociante de arte Wallerstein deixou para a Itália em 1936 para fugir dos nazistas. Em Florença, ele encontrou mais perseguição e foi obrigado a vender suas obras de arte, como a pintura de Kirchner, devido às políticas opressoras das autoridades alemãs e italianas. Ele foi preso pela SS em julho de 1944 e morreu pouco depois. A pintura acabou na coleção do Museu Brücke em 1973 através do mercado de arte.

Até 24 de novembro, o museu está exibindo Wallerstein e sete outros colecionadores judeus cujas obras estão incluídas na coleção do Museu Brücke. O objetivo é comemorar e homenagear suas histórias de vida.

Além da exposição de Kirchner, o Museu Brücke em Berlim também tem uma exposição dedicada a Wallerstein e sete outros colecionadores judeus até 24 de novembro.

