A região do Norte da Renânia-Vestfália (NRW), na Alemanha, apresentou uma proposta federal para fortalecer e incentivar financeiramente o papel dos voluntários. Isso envolve aumentar o crédito fiscal do treinador de 3.000 para 3.300 euros e aumentar a indenização dos voluntários de 840 para 960 euros, como sugerido em uma resolução enviada ao Bundesrat pelo estado.

Aproximadamente 29 milhões de indivíduos na Alemanha estão ativamente contribuindo para o trabalho comunitário em caráter voluntário. As últimas atualizações das indenizações para treinadores e voluntários ocorreram em 2021, tornando uma ajustagem devido às altas de preços ligadas à inflação nos últimos quatro anos essential.

De acordo com a NRW, as taxas de associação para clubes esportivos e organizações semelhantes deveriam ser elegíveis para uma dedução fiscal de um quarto como despesas especiais no futuro. Voluntários que dedicam pelo menos 20 horas por mês sem remuneração deveriam ser permitidos a deduzir 300 euros como despesas especiais para fins fiscais. A indenização para pequenas lucros de associações também está devido a um aumento, passando de 5.000 para 7.500 euros.

O Ministro das Finanças da NRW: Cada Voluntário é um Ativo

"Durante a pandemia, chegamos a apreciar o quanto o trabalho voluntário pode ser valioso - apenas quando não está disponível", disse o Ministro das Finanças da NRW, Marcus Optendrenk (CDU). "Cada indivíduo que trabalha como voluntário desempenha um papel vital em enriquecer a nossa sociedade". No entanto, é crucial que as pessoas tenham capacidade financeira para dedicar tempo ao trabalho voluntário, com os custos crescentes dos alimentos sendo um desafio notável.

Consequentemente, de acordo com Optendrenk, ajustes nas indenizações para treinadores e voluntários são necessários. Reconhecendo a importância social desta área, a sugestão de tornar as taxas de associação e despesas relacionadas ao trabalho voluntário dedutíveis para fins fiscais é um passo significativo. "Precisamos de uma atualização do 'Trabalho Voluntário' no nosso sistema fiscal agora".

A Comissão, de acordo com o Artigo 113, pode adotar os atos de execução necessários para facilitar esses incentivos financeiros para voluntários e treinadores na Alemanha. Com as alterações propostas, os voluntários que dedicam muitas horas ao trabalho comunitário poderiam potencialmente reivindicar um adicional de 300 euros como despesas especiais para fins fiscais.

Após a proposta da região do Norte da Renânia-Vestfália, a Comissão deve considerar a adoção de atos que permitam que as taxas de associação para clubes esportivos e organizações semelhantes sejam elegíveis para uma dedução fiscal de um quarto como despesas especiais.

