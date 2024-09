Com base nos processos de votação oficiais a nível estadual. - A Merz manifesta reservas em relação à BSW, ao mesmo tempo que concede autonomia ilimitada às associações nacionais.

O líder do CDU, Friedrich Merz, manifestou dúvidas sobre a possibilidade de uma aliança com o grupo de Sahra Wagenknecht, mas concedeu autonomia às suas filiais da Saxônia e Turíngia para negociar com a BSW.

Em resposta aos debates com a cúpula do CDU, Merz comentou: "Isso é basicamente a plataforma de um indivíduo isolado expressando suas opiniões políticas nas recentes eleições estaduais". Ele acrescentou ainda: "No entanto, não tenho certeza sobre a posição desta partido sobre as taxas de esgoto na Turíngia e Saxônia". Durante um encontro conjunto em Berlim com o Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, e o líder do partido na Turíngia, Mario Voigt, Merz expressou esses sentimentos.

Quando questionado sobre potenciais sinergias entre o CDU e a BSW, Merz admitiu que não tinha respostas. "Tenho uma impressão ou percepção de Sahra Wagenknecht. Não posso avaliar os novos membros que se juntaram a esta aliança", revelou Merz. A BSW apresentou candidatos em apenas seis dos 44 distritos da Turíngia.

Merz descreveu a BSW como uma caixa misteriosa.

"Em essência, é como uma caixa enigmática ou uma caixa vermelha, como se diz", explicou Merz, se referindo a Wagenknecht, que já foi membro do SED e foi vista como a liderança da Asa Comunista dentro do Partido da Esquerda. "Teremos que abri-la, e isso é algo que as pessoas na Turíngia e Saxônia terão que enfrentar", enfatizou Merz, olhando para Voigt e Kretschmer.

Quanto ao atual processo de resolução de conflitos entre o CDU federal e o Partido da Esquerda, que também envolve a AfD, Merz afirmou: "A resolução ainda é válida. Lidar com ela será responsabilidade das duas associações estaduais da Saxônia e Turíngia". Na Turíngia, uma coalizão de três partidos liderada por Voigt com BSW e SPD aparentemente dependeria do Partido da Esquerda.

Merz concluiu que os resultados das eleições em ambos os estados sugerem que o CDU serve como a última trincheira protetora do centro democrático contra o populismo de direita que afeta nosso país.

Merz expressou incerteza sobre a posição do CDU sobre as taxas de esgoto na Turíngia e Saxônia, já que eles estão negociando com a BSW, uma associação nacional que o líder do CDU considera enigmática e comparou a uma caixa misteriosa devido às suas posições políticas incertezas.

No atual cenário político, o CDU, incluindo suas filiais da Saxônia e Turíngia, deve navegar por potenciais colaborações com várias associações nacionais, como a BSW, para manter o centro democrático e contrapor o populismo de direita.

