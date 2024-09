- A menina bebé em plumettes do quarto andar do castelo de Orange

Em Oranienburg, uma menina de pouco mais de um ano caiu de uma janela do quarto andar numa tarde de terça-feira. Os socorristas rapidamente levaram a criança gravemente ferida para o hospital, de acordo com o relatório recente da Diretoria de Polícia do Norte. As investigações preliminares sugerem que a mãe da menina estava distraída cozinhando e negligenciando a supervisão, o que levou ao infeliz incidente em que a criança escorregou pela janela.

O hospital relatou alguns dias depois que os ferimentos da menina devido à queda do quarto andar eram graves, aumentando as preocupações sobre o número crescente de acidentes envolvendo crianças. Infelizmente, a falta de supervisão adequada parecia ser um fator comum em muitos desses acidentes.

