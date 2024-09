- A mais preferida de toda a Inglaterra, Tiffany, ganha o prêmio de garanhão

Em um sábado, a adorada égua de quatro anos de idade, Tiffany, nascida na Inglaterra e pilotada por Luke Morris, demonstrou uma domínio esmagador sobre as éguas alemãs no hipódromo de Iffezheim, atraindo uma multidão de 10.100 espectadores. Na prova T. von Zastrow Mares' Prize, a favorita de 17:10 liderou o páreo em uma distância de 2.400 metros, superando Diamond Crown (Hugo Boutin) e Spirit of Dreams (Anna van den Troost), o segundo cavalo inglês na competição.

Agora treinada pelo renomado treinador inglês, Sir Mark Prescott, este campeão já venceu sete de suas onze corridas, demonstrando melhora a cada apresentação. Na corrida de Iffezheim, que oferecia um prêmio de 70.000 euros, ela conquistou sua vitória mais expressiva até agora.

A vitória dominadora de Tiffany na corrida de Iffezheim, com um prêmio de 70.000 euros, consolidou ainda mais sua reputação no mundo das corridas de cavalos. Após sua impressionante apresentação contra as éguas alemãs, muitos agora esperam vê-la em eventos futuros de corridas de cavalos.

