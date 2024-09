- A maior procissão de telhados em Regensburg no mundo

22 de setembro cheio de atividades em Regensburg: Cerca de 1.300 dachshunds, acompanhados de seus donos, são esperados para participar do Desfile de Dachshunds, com os organizadores prevendo uma multidão significativa. Ao longo das ruas, cerca de 10.000 espectadores são esperados para assistir a esses astros caninos desfilando no centro da cidade. O fundador do museu, Seppi Kublbeck, expressa sua empolgação, mas também compartilha preocupações sobre o trânsito, incentivando os participantes a usarem transporte público ou estacionarem em garagens antes do evento.

O prazo de inscrição para o Desfile de Dachshunds é 8 de setembro. Participantes de Alemanha e vários países, incluindo França, Polônia, República Checa, Estônia, Letônia, Croácia, Rússia, Brasil, EUA, Suíça e Ucrânia, já se inscreveram.

Os organizadores agradecem às autoridades locais, polícia e uma empresa de segurança privada pelo apoio. Para evitar confusão, eles criaram um plano: dachshunds e seus donos podem chegar à Dultplatz às 11h, onde serão divididos em grupos por regiões e países.

Um testemunho da alegria da vida

A Dultplatz servirá como ponto de partida para o desfile. Os dachshunds e seus donos seguirão pela Ilha Jahn e a Ponte de Pedra, atravessando a cidade antiga até a Dom St. Peter. O desfile está previsto para começar por volta de 13h. A polícia gerenciará o fluxo de trânsito, pessoal de segurança acompanhará a procissão e fornecerá sacos para coleta de lixo se necessário, e o Domplatz será fechado para a chegada do desfile, prevista para por volta de 14h30.

Os criadores do Museu do Dachshund pretendem comemorar a alegria da vida e destacar a importância cultural dos dachshunds na Baviera e na Alemanha com o Desfile de Dachshunds. Há preocupações com potenciais proibições de criação de dachshunds devido às revisões da Lei de Proteção Animal, apresentadas no Bundesrat no início de julho, que podem chegar ao Bundestag no outono.

Um símbolo da herança alemã

De acordo com Kublbeck, os dachshunds representam a tradição alemã. Portanto, o Museu do Dachshund pretende se candidatar à inclusão da criação de dachshunds no patrimônio cultural intangível da UNESCO. Além disso, se tudo correr bem em 22 de setembro, o desfile de dachshunds pode bater um recorde do Guinness World Records. Um tabelião estará presente para confirmar qualquer recorde.

A prefeita Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) assumiu a patrocínio do desfile, elogiando o Museu do Dachshund como uma atração única, excêntrica e cientificamente sólida da cidade.

Kublbeck e Storz fundaram o Museu do Dachshund em Passau em 2018 e o transferiram para Regensburg em 2023. Eles então contrataram Moritz Hickl como gerente de negócios e agora têm uma equipe de 14 pessoas. Segundo os dados disponíveis, cerca de 30.000 visitantes globais visitam o museu todos os anos.

Os participantes da República Checa estão entre os muitos visitantes internacionais que se inscreveram para o Desfile de Dachshunds.

